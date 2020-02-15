شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ نيودلهي
توفي الرئيس السابق للجنة الدولية الحكومية المعنية بالتغير المناخي والناشط البيئي الهندي المشهور راجيندرا كومار باشوري، بعد معاناته من مرض القلب لفترة طويلة، عن عمر ناهز (79 عاما).
وتم الإعلان عن وفاته من قبل معهد الطاقة والموارد وهو جماعة بحثية أسسها في نيودلهي.
وكان باشوري انتخب رئيسا للجنة الدولية الحكومية المعنية بالتغير المناخي في عام 2002 . وتحت قيادته، حصلت اللجنة على جائزة نوبل للسلام عام 2007 بالاشتراك مع نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، آل جور.
وتم منح اللجنة وآل جور الجائزة، تقديرا لـ «جهودهما لبناء ونشر معرفة أكبر بشأن التغير المناخي الذي هو من صنع البشر، ووضع الأساس لإجراءات، مهمة لمواجهة هذا التغير».
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الناشط البيئي الهندي راجيندرا كومار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.