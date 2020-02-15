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وفاة الناشط البيئي الهندي راجيندرا كومار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ نيودلهي

توفي الرئيس السابق للجنة الدولية الحكومية المعنية بالتغير المناخي والناشط البيئي الهندي المشهور راجيندرا كومار باشوري، بعد معاناته من مرض القلب لفترة طويلة، عن عمر ناهز (79 عاما).

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وتم الإعلان عن وفاته من قبل معهد الطاقة والموارد وهو جماعة بحثية أسسها في نيودلهي.

وكان باشوري انتخب رئيسا للجنة الدولية الحكومية المعنية بالتغير المناخي في عام 2002 . وتحت قيادته، حصلت اللجنة على جائزة نوبل للسلام عام 2007 بالاشتراك مع نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، آل جور.

وتم منح اللجنة وآل جور الجائزة، تقديرا لـ «جهودهما لبناء ونشر معرفة أكبر بشأن التغير المناخي الذي هو من صنع البشر، ووضع الأساس لإجراءات، مهمة لمواجهة هذا التغير».