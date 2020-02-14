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اسعار النفط تستقر وتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الجمعة 14 فبراير 2020

صورة أرشيفية

استقرت أسعار النفط،اليوم الجمعة، لكنها تتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في ستة أسابيع بفعل افتراض أن منتجين كبارا سينفذون تخفيضات أكبر للإنتاج لتخفيف أثر تباطؤ الطلب من الصين الناجم عن وباء فيروس كورونا.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بمقدار سنت إلى 56.35 دولار للبرميل، بعد أن ربحت واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.

وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 51.46 دولار للبرميل.

وزاد الخام القياسي 0.5 بالمئاة أمس الخميس وهو مرتفع 2.2 بالمائة حاليا في الأسبوع.

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