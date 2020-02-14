السعودية | السويلم يحتفل بزواج نجله مهند على كريمة عبدالعزيز الحسين

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الخليج 365 - الرياض- المناطق-فلاج الشعيفاني أقام الاستاذ نهار بن عبدالرحمن السويلم حفل زواج نجله الأستاذ مهند على كريمة المستشار عبدالعزيز بن سليمان الحسين في قاعة الحياة للأحتفالات بمدينة الرياض يوم الأربعاء الثامن عشر من شهر جمادى الأخره ١٤٤١هـ بحضور جمع من المشايخ والاعيان والمسؤلين وأقارب الأسرتين وزملاء العريس . الخليج 365 تهنيء العريس وحرمه وتتمنى لهم حياة سعيدة وموفقة



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