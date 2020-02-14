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وزير الخارجية والمبعوث الأممي يبحثان الأزمة السورية

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر إقامته في مدينة ميونخ، المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، وذلك على هامش مشاركة سموه في مؤتمر ميونخ للأمن.

وجرى خلال الاستقبال بحث مستجدات الأزمة السورية، والجهود التي تبذلها المنظمة الدولية لمعالجتها.

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