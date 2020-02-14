شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع رئيس «معالجة الأزمات» أوضاع المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته بمدينة ميونخ اليوم، الرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات روبرت مالي، وذلك على هامش مشاركة سموه في مؤتمر ميونخ للأمن.

وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، إضافة لاستعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وجهود المملكة حيالها.