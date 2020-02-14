هل تمنع المخالفات المرورية المواطنين من السفر؟

2020-02-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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ردت إدارة المرور على استفسار بشأن هل تمنع المخالفات المواطنين من السفر خارج المملكة؟ وقالت المرور ردًّا على الاستفسار عبر تويتر، مساء اليوم الجمعة: إن المخالفات لا تمنع من السفر للمواطنين.وكان الإدارة العامة للمرور، قد نصحت باتباع بعض الخطوات في حال انفجار إطار السيارة أثناء القيادة لتفادي وقوع الحوادث.ونصح المرور باتباع ما يلي حال انفجار إطار السيارة أثناء القيادة:1- القبض على عجلة القيادة بإحكام.2- عدم ضغط المكابح (الفرامل).3- رفع القدم عن دواسة الوقود وعدم الضغط عليها.4- التأكد من خلو الطريق على يمينك.5- توجيه المركبة تدريجيًّا إلى جانب الطريق.6- إيقاف المركبة في مكان آمن.7- تشغيل إشارة الطوارئ.