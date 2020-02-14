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يونيسف تقدم معونات الشتاء إلى 142 ألف طفل في لبنان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - بيروت أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في لبنان أنها قدمت معونات الشتاء إلى 142 ألف طفل لبناني وسوري وفلسطيني، يعانون ظروفا إنسانية صعبة. وأشارت المنظمة في بيان لها أمس إلى أنها وزعت إلى جانب معونات الشتاء وقودا لتدفئة 560 مدرسة حكومية في المناطق الجبلية والمرتفعة، تابعة لوزارة التربية اللبنانية. ولفت البيان إلى أن يونيسف قدمت المساعدات، مع وصول موجة العواصف والثلوج والأمطار الغزيرة ودرجات الحرارة المتجمدة إلى مستويات قياسية في لبنان هذا الشتاء.



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