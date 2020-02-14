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تهديد بوجود قنبلة يخلي فندقا في ألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بيلفيلد أخلت السلطات الألمانية فندقا في مدينة بيلفيلد بولاية شمال الراين- ويستفاليا غرب ألمانيا عقب تهديد بوجود قنبلة. وقالت الشرطة إن الفندق تلقى مكالمتين تهديديتين من رجل مجهول الهوية حتى الآن. واضطر 106 نزلاء لمغادرة غرفهم لمدة زادت عن ساعة ونصف الساعة. وأتاحت سلطات المدينة حافلتين لمبيت النزلاء. ومشطت قوات الأمن المبنى بكلب مدرب على اكتشاف المواد المتفجرة. ولم تعثر السلطات على أي أجسام مشبوهة. وتم إعادة فتح الفندق بعد ذلك. وبحسب البيانات، طالب صاحب الاتصال التهديدي بتحويل أموال طائلة له في صورة العملة الرقمية «بيتكوين».



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