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الولايات المتحدة والبنك الدولي يبلوران الاتفاق النهائي لملء وتشغيل سد النهضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ القاهرة

اختتمت مصر والسودان وإثيوبيا بالعاصمة الأمريكية واشنطن جولات مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، والتي تمت برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، وبحضور ممثلي البنك الدولي. وأعلن الجانب الأمريكي، وفقا لبيان صادر عن الخارجية المصرية، أنه سيشارك مع البنك الدولي ببلورة الاتفاق في صورته النهائية وعرضه على الدول الثلاث في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك للانتهاء من الاتفاق وتوقيعه قبل نهاية فبراير الحالي. وجاء في البيان الذي تلقته وكالة الأنباء الألمانية أنه «تم استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، والتي تتضمن ملء السد على مراحل وإجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة التي قد تتزامن مع عملية ملء السد». وتابع البيان أنه تم أيضا الاتفاق على»قواعد التشغيل طويل الأمد والتي تشمل التشغيل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية، وأيضا إجراءات التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة». وأضاف «كما تطرقت المفاوضات إلى آلية التنسيق بين الدول الثلاث التي ستتولى متابعة تنفيذ اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وبنود تحدد البيانات الفنية والمعلومات التي سيتم تداولها للتحقق من تنفيذ الاتفاق، وكذلك أحكام تتعلق بأمان السد والتعامل مع حالات الطوارئ، فضلا عن آلية ملزمة لفض أية نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق».