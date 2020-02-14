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انسحاب مرشح ماكرون لمنصب عمدة باريس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - باريس انسحب مرشح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنصب عمدة باريس من السباق الانتخابي أمس، وذلك على خلفية انتشار مقطع فيديو إباحي على مواقع التواصل الاجتماعي.وذكرت وكالة أنباء بلومبيرج أن هذا الانسحاب يزيد الأمور تعقيدا للرئيس ماكرون الذي يحاول كسب موطئ قدم في الانتخابات المحلية الشهر المقبل. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأول المقطع الجنسي المرفق برسالة نصية بين بنيامين جريفو وسيدة بعد نشرهما على أحد المواقع مساء الأربعاء الماضي. وألغى جريفو مقابلات إعلامية مخططا لها وأعلن انسحابه من السباق في بيان مسجل مسبقا عبر شبكات التلفزيون الوطنية.



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