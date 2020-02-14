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جلادباخ يجدد عقد دوكوري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين مدد نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني أمس عقد مدافعه الفرنسي مامادو دوكوري. وكان العقد الأصلي لدوكوري ينتهي بنهاية موسم 2021 لكن جلادباخ جدد عقده لفترة جديدة لكن دون الكشف عن تفاصيل العقد. وسبق لدوكوري (21 عاما) الفوز بلقب كأس أمم أوروبا للشباب تحت 17 عاما مع منتخب فرنسا في 2015. وانضم دوكوري لجلادباخ في 2016 قادما من باريس سان جيرمان. وقال مدير الكرة في جلادباخ ماكس ايبرل «نحن نعتمد عليه بشكل كامل ونؤمن بموهبته الكبيرة».



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