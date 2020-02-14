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إغلاق 13 محلا مخالفا في رجال ألمع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - محايل أسفرت جولات تفتيشية ورقابية تابعة لبلدية رجال ألمع بلغت 42 جولة عن إغلاق 13 من المحلات التجارية، ومصادرة مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي. وشملت الجولات عددا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمطابخ والبوفيهات، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية. وسجلت عددا من المخالفات على المحال التي أخلت باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية.



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