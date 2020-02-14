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حائط خرساني بطول 450 مترا لحماية المياه الحارة في غميقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب _ جدة نفذت بلدية غميقة حائطا خرسانيا بطول 450 مترا طوليا لحماية متنزه غميقة (45 كلم شرق الليث) من السيول، تمهيدا لإعادة تأهيله، حيث يحتوي على ينابيع للمياه الحارة يقصدها عشرات السياح. وعلمت «مكة» أن أمين جدة صالح التركي وقع عقد مشروع صيانة منتزه العين الحارة، ويأتي هذا المشروع ضمن جهود بلدية غميقة واهتماماتها لإعادة تأهيل المنتزه وتطويره، حيث يحتوي على أرضيات خشبية وأرصفة وممرات مشاة، ومظلات وألعاب للأطفال، وجلسات عائلية، إضافة إلى حمامات ساونا وغرف استحمام ومسبح ومسطحات خضراء وأعمال إنارة. ويعد منتزه الماء الحار وجهة سياحية واستشفائية يقصده العديد من السائحين من داخل المملكة وخارجها، وهو عبارة عن ينابيع مياه وتحتوي على مواد كبريتية حارة وتتجاوز درجة حرارتها 85 درجة مئوية.



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