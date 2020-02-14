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بلدية بارق تعيد تأهيل حصن آل عيشي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - محايل بدأت بلدية محافظة بارق بتأهيل عدد من المواقع الأثرية بالمحافظة، ومنها حصن آل عيشي. وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد عسيري أن ذلك يأتي ضمن جهود البلدية لمعالجة التشوه البصري، والعمل على تحسين المشهد الحضري وفق توجيهات أمير منطقة عسير تركي بن طلال، وأمين المنطقة بالاهتمام بالمواقع الأثرية بالمحافظة، والاهتمام بالتراث والمحافظة على الطابع المعماري والهوية العسيرية، وحماية التراث المعماري القديم في إعادة تأهيله وترميمه.



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