الفتح يطمح للنجاة بالفيصلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام
يسعى فريق الفتح صاحب الـ11 نقطة للخروج من مأزق المراكز الأخيرة من خلال تحقيق انتصاره الثالث بالدوري عندما يستضيف الفيصلي السادس برصيد 27 نقطة، اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن الجولة الـ18 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويدخل الفتح اللقاء بقيادة مدربه اليلجيكي يانيك فيريرا بعد التعادل الإيجابي الذي حققه في لقاء النصر خارج قواعده، معتمدا على أسلوبه المتوازن في جميع الخطوط وعدم المجازفة بفتح المنافذ لمنافسه العائد من فوز مهم أمام الشباب بالجولة الماضية والباحث عن تحسين مركزه والتقدم أكثر بسلم ترتيب الدوري في ظل الاستقرار الفني الذي يعيشه بوجود مدربه البرازيلي جوليانا تشاموسكا.
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