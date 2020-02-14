شكرا لقرائتكم خبر

نائب وزير التعليم: مجلس الجامعات يمنحها الاستقلالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض

قال نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي إن تشكيل أول مجلس للجامعات يأتي في إطار التأسيس لمرحلة جديدة ومهمة للجامعات في منحها استقلاليتها، ونقلها إلى مستويات أعلى، وتحقيق الفرص المستقبلية البحثية والابتكارية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبما يضمن تحقيق المكاسب الاستراتيجية، وتفعيل أدوارها المجتمعية في مجالات التنمية الاقتصادية المستدامة لوطننا ومواطنينا. وأضاف أن التعليم بشكل عام والجامعات بشكل خاص يحظيان باهتمام ودعم القيادة في جميع المجالات، التي كان من بينها اعتماد نظام الجامعات الجديد، وصدور الموافقة على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة الذي يعزز من قدراتها ويمكنها من تحقيق مستويات عليا في مخرجاتها قائمة على الجودة والتميز البحثي، ورفع كفاءة الإنفاق وتنمية مواردها المالية. من جهته أوضح وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي الدكتور عبدالرحمن الخريف أن دعم القيادة لقطاع التعليم الجامعي يعكس اهتمامها ببناء الإنسان، وتمكينه، ومنح الجامعات فرصة العمل لتحقيق تلك التطلعات، مشيرا إلى أن تشكيل مجلس شؤون الجامعات يعد نقلة نوعية في مسيرة التعليم الجامعي، وبداية حقيقية للتطوير على أسس من الجودة والتميز والاستقلالية المنضبطة بالأنظمة واللوائح. وبين أن مجلس شؤون الجامعات سيكون له دور أساسي في إقرار السياسات والاستراتيجيات والأنظمة واللوائح المنصوص عليها في نظام الجامعات الجديد، مبينا أن حوكمة أداء الجامعات سيمكنها من دور أكبر لتحقيق رؤية المملكة 2030، والمساهمة في التنمية الوطنية وتلبية احتياجات سوق العمل. وأشار الدكتور إلى أن المجلس سيكون محفزا للجامعات للارتقاء بمخرجاتها التعليمية والأكاديمية والبحثية، والارتقاء أيضا بالعمل الجامعي وتطويره نحو تحقيق الأهداف والطموحات التي ارتكزت عليها الجهود والخطوات التي رسم مراحلها نخبة من الخبراء والمختصين بما يتماشى مع توجهات المملكة ومستقبل التعليم، والعمل على تحقيق أكبر عائد خدمي تقدمه.