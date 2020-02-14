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تقنية ضد دوار السفر والغثيان

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تقنية ضد دوار السفر والغثيان
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

الدوخة والدوران اللذان يصيبان راكب السيارة، يحدثان عندما لا تتوافق المعلومات القادمة من جهاز حفظ التوازن داخل جسم الإنسان، مع المعلومات المرئية للراكب، وهو ما يحدث في السيارة، على سبيل المثال عندما يقرأ الراكب أثناء الرحلة.

وستقوم أنظمة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي على تحليل مناورات السفر السابقة التي تسببت للراكب في أعراض دوار السفر، وذلك لتكييف طريقة السير المقبلة مع أسباب هذه الأعراض.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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