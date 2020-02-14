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تقنية ضد دوار السفر والغثيان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

الدوخة والدوران اللذان يصيبان راكب السيارة، يحدثان عندما لا تتوافق المعلومات القادمة من جهاز حفظ التوازن داخل جسم الإنسان، مع المعلومات المرئية للراكب، وهو ما يحدث في السيارة، على سبيل المثال عندما يقرأ الراكب أثناء الرحلة.

وستقوم أنظمة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي على تحليل مناورات السفر السابقة التي تسببت للراكب في أعراض دوار السفر، وذلك لتكييف طريقة السير المقبلة مع أسباب هذه الأعراض.