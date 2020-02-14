السجن 12 عاما لفيتنامي باع كليته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - هانوي
حكمت محكمة في هانوي بفيتنام بالسجن 12 عاما ونصف العام على رجل فيتنامي، بعد أن تبين إدانته ببيع كلى في السوق السوداء.
وطبقا للائحة الاتهام، فقد باع تران فان فونج، 31 عاما، كليته في كمبوديا بعد أن واجه صعوبات مالية.
وعندما عاد إلى فيتنام، وجد الكثير من المرضى في المستشفيات يحتاجون إلى تبرعات بالأعضاء وأشخاص فقراء في هانوي، يرغبون في بيع كلاهم، مما دفعه لتشكيل عصابة للاتجار في الكلى، طبقا لما ذكرته صحيفة «في إن اكسبرس».
وكان يجمع الأعضاء في منزل خاص في هانوي. ودفع فونج أكثر من عشرة آلاف دولار لكل متبرع بالكلية وحقق ربحا يقدر بأكثر من 20 ألف دولار من الاتجار في إجمالي ست كلى.
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