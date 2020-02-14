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افتتاح جناح المملكة في مهرجان الموروث الشعبي بالكويت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الكويت

افتتح وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت الشيخ علي الصباح، بحضور السفير السعودي لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد أمس جناح المملكة، ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في مهرجان الموروث الشعبي في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية بالكويت. ويشتمل الجناح على قطع من التراث الشعبي السعودي، ومعرض صور للمواقع الأثرية والتراثية في مناطق المملكة، إضافة إلى مشاركة مجموعة من الحرفيين من عدد من مناطق المملكة. وحرص قطاع التراث الوطني في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على أن تكون مشاركة المملكة السنوية في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية بدولة الكويت مميزة ومتجددة، حيث يضم جناح المملكة مجموعة من القطع التراثية التي تحكي تاريخ المملكة وتراثها الشعبي، إلى جانب معرض مصور لأبرز المواقع التراثية والأثرية، والمواقع السعودية المسجلة في قائمة التراث العالمي في اليونسكو، إضافة إلى مشاركة مجموعة من الحرفيين. ويعمل القائمون على الجناح على الإجابة على استفسارات الزوار، ويقدم الكتيبات والمجلات والمطويات والصور التي تعرف بالسياحة في المملكة وتراثها الحضاري والوطني. ويستقبل المهرجان السنوي آلاف الزوار من داخل الكويت وخارجها، كما يحفل بعدد من الفعاليات الشعبية والتراثية.