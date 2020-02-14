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القصيم تحتضن أكبر مستشفى للإبل في العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض

سعيا لتمكين القطاع الخاص من تقديم الخدمات البيطرية لمربي الإبل، واستدامة قطاع الإبل وتطويره، تتابع وزارة البيئة والمياه والزراعة المراحل النهائية من إنشاء وتجهيز وتشغيل أكبر وأحدث مشروع مستشفى بيطري في العالم بمنطقة القصيم بمسمى «مستشفى سلام البيطري للإبل»، بتكلفة تقديرية تتجاوز 100 مليون ريال. واطلع وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، على سير العمل في مشروع المستشفى التابع لمجموعة سلام البيطرية، وخطة المجموعة للتوسع في إنشاء مستشفى آخر، إضافة إلى مناقشة دعم الوزارة ومساندتها في هذا التوسع لما فيه خدمة مربي الإبل، حيث يأتي هذا المشروع امتدادا لجهود الوزارة لرفع الكفاءة في مجال الخدمات البيطرية وتحسينها. وبينت أنه جرى منح المستثمرين ترخيصا أوليا للمشروع وسيصدر الترخيص النهائي للتشغيل بعد استكمال تعيين الكوادر البيطرية والطبية المشغلة للمستشفى. وحثت الوزارة المستثمرين على الدخول في مجال تقديم الخدمات البيطرية المتخصصة، مثل المستشفيات، والعيادات، والمختبرات، ومراكز التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة، والمركبات المتخصصة في مجالات الإنتاج الحيواني، مؤكدة أن هذه المجالات واعدة نظرا للتطور الذي يشهده القطاع، مشيرة إلى أنها ستقدم التسهيلات الممكنة لدعم ترخيص مثل هذه الأنشطة لخدمة قطاع الثروة الحيوانية في المملكة. المشروع يسهم في: تمكين القطاع الخاص من تقديم التسهيلات الممكنة في مجال حماية وتطوير الثروة الحيوانية في المملكة دعم مبادرات الوزارة الخاصة بالتحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية الوصول إلى الخدمات البيطرية داخل المملكة استدامة قطاع الإبل وتطويره إلى مستويات مميزة.