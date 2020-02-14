شكرا لقرائتكم خبر

تأهيل وصيانة حدائق مركز بحر أبوسكينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ محايل

بدأت بلدية مركز بحر أبوسكينة التابع لمحافظة محايل صيانة عدد من الحدائق والمتنزهات. وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف الغامدي، أن التحديثات والصيانة شملت حديقتي المجايرة وسلمان الفارسي وأخرى في نطاق البلدية التي تحتضن نحو 12 حديقة، تتوزع على جميع الأحياء والقرى التي تحتوي على ألعاب للأطفال وملاعب لكرة القدم ومقاعد للجلوس. وأشار إلى أن إدارة المشاريع والخدمات في بلدية مركز بحر أبوسكينة تتولى حاليا تنفيذ عدد من المشاريع، إذ جرى الفراغ من تركيب أعشاب خضراء اصطناعية لبعض الحدائق التي تحتوي على ملاعب للكرة، كحديقتي مركز خيم وسلمان الفارسي، والعمل مستمر حاليا في إنشاء ملاعب للكرة مع تركيب عشب صناعي في حديقة الحازم. وأفاد الغامدي بأن البلدية تسعى في الوقت الحالي إلى زيادة مجاميع ألعاب الأطفال في بعض الحدائق التي تحتاج إلى استبدال أو رفع القدرة الاستيعابية. وفي هذا الشأن جرى الانتهاء من تركيب 15 لعبة جديدة بدلا عن الألعاب القديمة والتالفة بمختلف حدائق المدينة وتعزيزها بالمزروعات والمسطحات الخضراء، واستبدال بعض المقاعد القديمة والتالفة بأخرى حديثة ومريحة في بعض المواقع، كما تم الانتهاء من تركيب مقاعد ومشاتل في عدد من حدائق المركز.