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القيادة تهنئ صربيا بذكرى اليوم الوطني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتيتش بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، معربا باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية صربيا الصديق اطراد التقدم والازدهار. وفي برقية مماثلة، هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الرئيس الصربي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية صربيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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