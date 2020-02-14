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السليم يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى جزر سليمان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ هونيارا قدم السفير مساعد السليم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لخادم الحرمين الشريفين لدى جزر سليمان إلى حاكم عام جزر سليمان السير ديفيد وناجي، وذلك في مراسم خاصة أجريت الليلة الماضية في قصر الحاكم العام بالعاصمة هونيارا. ونقل السفير السليم له، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وتمنياتهما له بموفور الصحة والعافية ولشعب جزر سليمان المزيد من التقدم والازدهار. فيما حمل الحاكم ديفيد وناجي، السفير السليم تحياته وشكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد متطلعا إلى مزيد من التعاون وتنمية العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.



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