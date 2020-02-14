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أكثر الوزارات تنفيذا لأبعاد التحول الوطني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جيهان حداد _ مكة المكرمة

تبنت السعودية رؤية 2030 لتكون منهجا وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي، ورسمت التوجهات العامة والأهداف والالتزامات الخاصة بها، ليكون الوطن أنموذجا ناجحا ورائدا في العالم على كل الأصعدة. وشاركت 42 وزارة وهيئة في رؤية السعودية 2030 وكانت سببا في تحسن المعيشة، وكانت أكثر الوزارات المشاركة في الخطة التنفيذية لأبعاد التحول الوطني 2020 هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. الوزارات وأبعاد التحول الوطني التي شاركت بها 1 العمل والتنمية الاجتماعية: 5 أبعاد - تحسين مستويات المعيشة والسلامة - ضمان استدامة الموارد البشرية - تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي - الإسهام في تمكين القطاع الخاص 2 الاقتصاد والتخطيط: 3 أبعاد - ضمان استدامة الموارد البشرية - تحقيق التميز في الأداء الحكومي - الإسهام في تمكين القطاع الخاص 3 الصحة: 3 أبعاد - الارتقاء بالرعاية الصحية - تحسين مستويات المعيشة والسلامة - ضمان استدامة الموارد البشرية 4 البيئة والمياه والزراعة: 3 أبعاد - تحسين مستويات المعيشة والسلامة - ضمان استدامة الموارد البشرية - تطوير القطاع السياحي والتراث الوطني 5 الهيئة السعودية للحياة الفطرية: 2 - ضمان استدامة الموارد البشرية - تطوير القطاع السياحي والتراث الوطني 6 الهيئة العامة للرياضة: 2 - تحسين مستويات المعيشة والسلامة - تطوير القطاع السياحي والتراث الوطني 7 هيئة الهلال الأحمر السعودي: 2 - الارتقاء بالرعاية الصحية - تحسين مستويات المعيشة والسلامة 8 وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات: 2 - تحقيق التميز في الأداء الحكومي - الإسهام في تمكين القطاع الخاص 9 وزارة التجارة والاستثمار: 2 - تحقيق التميز في الأداء الحكومي - الإسهام في تمكين القطاع الخاص 10 وزارة التعليم: 2 - الارتقاء بالرعاية الصحية - تحسين مستويات المعيشة والسلامة 11 وزارة الخدمة المدنية: 2 - تحقيق التميز في الأداء الحكومي - تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته 12 وزارة الشؤون البلدية و القروية: 2 - تحسين مستويات المعيشة والسلامة - تطوير القطاع السياحي والتراث الوطني 13 وزارة العدل: 2 5 تحقيق التميز في الأداء الحكومي 7 الإسهام في تمكين القطاع الخاص 14 وزارة النقل: 2 - تحسين مستويات المعيشة والسلامة - تطوير القطاع السياحي والتراث الوطني 15 المجلس الصحي السعودي: 1 - الارتقاء بالرعاية الصحية 16 المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة: 1 - تحقيق التميز في الأداء الحكومي 17 المؤسسة العامة لتحلية المياه: 1 - ضمان استدامة الموارد البشرية 18 الهيئة السعودية للمحاسبين والقانونيين: 1 - الإسهام في تمكين القطاع الخاص 19 الهيئة السعودية للملكية الفكرية: 1 - الإسهام في تمكين القطاع الخاص 20 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس: 1 - الإسهام في تمكين القطاع الخاص 21 الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين: 1 - الإسهام في تمكين القطاع الخاص 22 الهيئة العامة للاستثمار: 1 - الإسهام في تمكين القطاع الخاص 23 الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: 1 - ضمان استدامة الموارد البشرية 24 الهيئة العامة للأوقاف: 1 - تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي 25 الهيئة العامة للأوقاف: 1 - تحسين مستويات المعيشة والسلامة 26 الهيئة العامة للترفيه: 1 - تحسين مستويات المعيشة والسلامة 27 الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني : 1 - تطوير القطاع السياحي والتراث الوطني 28 الهيئة العامة للعقار: 1 - الإسهام في تمكين القطاع الخاص 29 الهيئة العامة للغذاء و الدواء: 1 - الارتقاء بالرعاية الصحية 30 الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: 1 - الإسهام في تمكين القطاع الخاص 31 برنامج كفالة: 1 - تطوير القطاع السياحي والتراث الوطني 32 بنك التنمية الاجتماعية: 1 - الإسهام في تمكين القطاع الخاص 33 صندوق التنمية الوطني: 1 - الإسهام في تمكين القطاع الخاص 34 صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»: 1 - تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته 35 مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث: 1 - الارتقاء بالرعاية الصحية 36 معهد الإدارة العامة: 1 - تحقيق التميز في الأداء الحكومي 37 هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات: 1 - الإسهام في تمكين القطاع الخاص 38 وحدة التحول الرقمي: 1 - الإسهام في تمكين القطاع الخاص 39 وزارة الإعلام: 1 - تحسين مستويات المعيشة والسلامة 40 وزارة الداخلية: 1 - تحسين مستويات المعيشة والسلامة 41 وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: 1 - تطوير القطاع السياحي والتراث الوطني 42 وزارة المالية: 1 - تطوير القطاع السياحي والتراث الوطني