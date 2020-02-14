، الإمارات تعلن شفاء حالتَيْن جديدتَيْن مصابتَيْن بفيروس كورونا المستجد ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: إن 5 حالات أخرى ما زالت تحت المتابعة الطبية

وام: أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الجمعة شفاء حالتَيْن جديدتَيْن لمصابَيْن بفيروس كورونا المستجد، ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة؛ ليصل بذلك عدد الحالات التي تم إعلان شفائها إلى 3 حالات من إجمالي 8 حالات مسجَّلة.

وكانت الوزارة قد أعلنت الأسبوع الماضي شفاء الحالة الأولى للمواطنة الصينية ليو يوجيا (73 عامًا)، وتعافيها التام من أعراض المرض.

وقالت الوزارة: إن الحالتين الجديدتين اللتين تم شفاؤهما هما لمواطنَيْن صينيَّيْن، الأول يبلغ من العمر 41 عامًا، وابنه 8 سنوات.

ويجسد تعافي الحالات وشفاؤها كفاءة النظام الصحي في الإمارات؛ إذ تعتبر وزارة الصحة ووقاية المجتمع صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من أولوياتها الاستراتيجية التي تعمل عليها، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنظومة الوطنية، وتسخر لها القدرات والموارد الوطنية.

وزار القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي لي شيوي هانغ، واستشاري ومدير مكتب اللوائح الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية الدكتورة فاطمة العطار، الأب الصيني وابنه لتقديم التهنئة لهما على تعافيهما التام من المرض.

وتقدَّم المتعافيان من الفيروس بالشكر والتقدير للقيادة في الإمارات، ولوزارة الصحة ووقاية المجتمع، للرعاية والاهتمام الكبيرين منذ دخولهما إلى المستشفى، حتى تعافيهما التام من المرض، وعودتهما لممارسة حياتهما الطبيعية.

وأشاد "لي شيوي هانغ" بموقف دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبًا مع جمهورية الصين الشعبية، وما أظهرته من رسائل تعاضد وتكاتف، مثنيًا على منظومة الرعاية الصحية المتطورة التي تتمتع بها الإمارات، التي أثمرت شفاء المصابين وتعافيهما بشكل كامل.

وأكد أن هذا الدعم الذي قدمته دولة الإمارات يجسد عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، وكذلك الجهود المقدمة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية التي تعكس مدى تقدم القطاع الطبي في الإمارات، الذي استطاع التعامل مع حالات فيروس كورونا بكل اقتدار.

من جانبها، قالت استشاري ومدير مكتب اللوائح الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتورة فاطمة العطار: "إننا اليوم مع إعلان شفاء الحالتين نقدم رسالة محبة من شعب الإمارات إلى الشعب الصيني الصديق، ونؤكد تضامننا الكامل معهم في مواجهة هذا المرض".

وأضافت: "تحية محبة لكل زملائي وزميلاتي العاملين في القطاع الطبي، وأقول لهم شكرًا على كل الجهود المبذولة لوقاية وضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع".

وأوضحت أن علاج فيروس كورونا يعتمد على تقوية الجهاز المناعي لدى المصابين، وعلاج الاعراض المرضية، والتخفيف من المضاعفات؛ إذ لا يوجد إلى اليوم لقاح للفيروس.

وأشارت إلى أن الأب والابن كانا يتلقيان العلاج في أحد مستشفيات الدولة، وبذلك يكون مجموع الحالات المُعلَن شفاؤهما في الإمارات إلى اليوم 3 حالات. موضحة أن الدراسات المتوافرة حاليًا أثبتت أن نسبة الشفاء من هذا الفيروس قد تصل إلى 98 في المائة.

وأكدت أن التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها، ويتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض هذا الفيروس، ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض.

يُذكر أن 5 حالات ما زالت تحت المتابعة المستمرة، إحداها تحت العناية المكثفة.

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