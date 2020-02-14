- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - أكد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أن التعديل الجديد لبرنامج إعانة البحث عن العمل "حافز" خاصٌّ بتحويل تواريخ الصرف بالبرنامج من الأشهر الهجرية إلى الميلادية.
وقال: إشارة إلى ما تم تداوله بشأن إيقاف إعانة برنامج البحث عن العمل "حافز" إذا بلغ سن المستفيد 35 عامًا، يوضح "هدف" أن المعلومة المتداولة غير صحيحة، وهي من شروط البرنامج منذ إقراره في عام 2011م، وأن التعديل الجديد خاص بتحويل تواريخ الصرف بالبرنامج من الأشهر الهجرية إلى الميلادية.
وأضاف: يستطيع الذي تجاوز عمره 35 عامًا الاستفادة من برنامج "حافز" في ظل صعوبة الحصول على عمل حتى سن الـ60 عامًا.صندوق تنمية الموارد البشرية حافز
14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441 11:20 PM
أكد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أن التعديل الجديد لبرنامج إعانة البحث عن العمل "حافز" خاصٌّ بتحويل تواريخ الصرف بالبرنامج من الأشهر الهجرية إلى الميلادية.
وقال: إشارة إلى ما تم تداوله بشأن إيقاف إعانة برنامج البحث عن العمل "حافز" إذا بلغ سن المستفيد 35 عامًا، يوضح "هدف" أن المعلومة المتداولة غير صحيحة، وهي من شروط البرنامج منذ إقراره في عام 2011م، وأن التعديل الجديد خاص بتحويل تواريخ الصرف بالبرنامج من الأشهر الهجرية إلى الميلادية.
وأضاف: يستطيع الذي تجاوز عمره 35 عامًا الاستفادة من برنامج "حافز" في ظل صعوبة الحصول على عمل حتى سن الـ60 عامًا.
، "هدف": تعديلات نظام حافز خاصة بتحويل تواريخ الصرف من الهجري للميلادي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "هدف": تعديلات نظام حافز خاصة بتحويل تواريخ الصرف من الهجري للميلادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.