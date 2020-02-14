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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته بمدينة ميونخ اليوم، الرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات روبرت مالي، وذلك على هامش مشاركة سموه في مؤتمر ميونخ للأمن.
وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، إضافة لاستعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وجهود المملكة حيالها.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مؤتمر ميونخ للأمن
وزير الخارجية يستقبل المدير التنفيذي للمجموعة الدولية لمعالجة الأزماتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-14
استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته بمدينة ميونخ اليوم، الرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات روبرت مالي، وذلك على هامش مشاركة سموه في مؤتمر ميونخ للأمن.
وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، إضافة لاستعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وجهود المملكة حيالها.
14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
10:25 PM
بحث الأوضاع ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية وجهود المملكة حيالها
استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته بمدينة ميونخ اليوم، الرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات روبرت مالي، وذلك على هامش مشاركة سموه في مؤتمر ميونخ للأمن.
وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، إضافة لاستعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وجهود المملكة حيالها.
، وزير الخارجية يستقبل المدير التنفيذي للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات ،
المصدر : الخليج 365
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