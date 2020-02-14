- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - أرجع لويس جارسيا، المدير الفني لنادي الشباب، هزيمة فريقه أمام النصر في المباراة التي جمعت الفريقَيْن مساء اليوم إلى قوة أطراف النصر.
وقال جارسيا في المؤتمر الصحفي: "النصر قوي جدًّا من ناحية الأطراف لوجود المغربي امرابط والنيجيري أحمد موسى".
وتابع: "النصر ضغط كثيرًا في الدقائق الأخيرة. كانوا يضغطون بستة لاعبين، وهذا صعَّب المهمة كثيرًا على فريقي".
ونجح النصر في إلحاق الهزيمة بالشباب؛ ليرفع رصيده للنقطة الـ38، ويظل في مطاردة الهلال صاحب الـ41 نقطة، الذي يحتل المركز الأول.دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الشباب النصر الدوري السعودي للمحترفين
مدرب "الشباب": "النصر" قوي على الأطراف.. وضغطهم أربك فريقيمحمد السيّد الخليج 365 2020-02-14
أرجع لويس جارسيا، المدير الفني لنادي الشباب، هزيمة فريقه أمام النصر في المباراة التي جمعت الفريقَيْن مساء اليوم إلى قوة أطراف النصر.
وقال جارسيا في المؤتمر الصحفي: "النصر قوي جدًّا من ناحية الأطراف لوجود المغربي امرابط والنيجيري أحمد موسى".
وتابع: "النصر ضغط كثيرًا في الدقائق الأخيرة. كانوا يضغطون بستة لاعبين، وهذا صعَّب المهمة كثيرًا على فريقي".
ونجح النصر في إلحاق الهزيمة بالشباب؛ ليرفع رصيده للنقطة الـ38، ويظل في مطاردة الهلال صاحب الـ41 نقطة، الذي يحتل المركز الأول.
14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
10:05 PM
أرجع لويس جارسيا، المدير الفني لنادي الشباب، هزيمة فريقه أمام النصر في المباراة التي جمعت الفريقَيْن مساء اليوم إلى قوة أطراف النصر.
وقال جارسيا في المؤتمر الصحفي: "النصر قوي جدًّا من ناحية الأطراف لوجود المغربي امرابط والنيجيري أحمد موسى".
وتابع: "النصر ضغط كثيرًا في الدقائق الأخيرة. كانوا يضغطون بستة لاعبين، وهذا صعَّب المهمة كثيرًا على فريقي".
ونجح النصر في إلحاق الهزيمة بالشباب؛ ليرفع رصيده للنقطة الـ38، ويظل في مطاردة الهلال صاحب الـ41 نقطة، الذي يحتل المركز الأول.
، مدرب "الشباب": "النصر" قوي على الأطراف.. وضغطهم أربك فريقي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب "الشباب": "النصر" قوي على الأطراف.. وضغطهم أربك فريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.