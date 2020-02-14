، مدرب "الشباب": "النصر" قوي على الأطراف.. وضغطهم أربك فريقي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أرجع لويس جارسيا، المدير الفني لنادي الشباب، هزيمة فريقه أمام النصر في المباراة التي جمعت الفريقَيْن مساء اليوم إلى قوة أطراف النصر.

وقال جارسيا في المؤتمر الصحفي: "النصر قوي جدًّا من ناحية الأطراف لوجود المغربي امرابط والنيجيري أحمد موسى".

وتابع: "النصر ضغط كثيرًا في الدقائق الأخيرة. كانوا يضغطون بستة لاعبين، وهذا صعَّب المهمة كثيرًا على فريقي".

ونجح النصر في إلحاق الهزيمة بالشباب؛ ليرفع رصيده للنقطة الـ38، ويظل في مطاردة الهلال صاحب الـ41 نقطة، الذي يحتل المركز الأول.دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الشباب النصر الدوري السعودي للمحترفين