أسعار الذهب في الملكة العربية السعودية خلال تعاملات اليوم

ننشر إليكم اليوم أسعار الذهب في مصر من خلال تعاملات اليوم، حيث كانت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية ارتفاع طفيف مقارنة بالأسعار الخاصة بالأمس، حيث سجل أيضا عيار 24 سعر 189.31 ريال سعودي، وذلك يعادل 50.46 دولار أمريكي، كما سجل أسعار الذهب في جميع دول العالم أيضا تغير واضح.
أسعار الذهب في السعودية جميع العيارات:
- أسعار الذهب عيار 24 سجل نحو 190.92 ريال سعودي
- أسعار الذهب عيار 22 سجل نحو 175.01 ريال سعودي
- أسعار الذهب عيار 21 سجل نحو 167.06 ريال سعودي
- أسعار الذهب عيار 18 سجل نحو 143.18 ريال سعودي
- أسعار الذهب عيار 14 سجل نحو 111.37 ريال سعودي
- أسعار أوقية الذهب سجل نحو 5.5938 ريال سعودي
- أسعار الجنيه الذهب سجل نحو 1.336 ريال سعودي