شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم اصطحاب الأطفال للمساجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة القصيم الشيخ خالد المصلح حكم اصطحاب الأطفال للمساجد. قال المصلح خلال برنامج “يستفتونك” عبر قناة الرسالة:” إذا كان الأطفال يوشون تشويشا يؤذي المصلين في المسجد ينبغي تجنب اصطحابهم”. ورأى المصلح:” إذا كان الأطفال ممن أمروا بالصلاة يجب أن يحرصوا على الصلاة في هدوء وخشوع وعدم إزعاج من حولهم من المصلين”.

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