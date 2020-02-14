شكرا لمتابعة خبر عن «طيران ناس» يطلق 4 وجهات جديدة في صيف 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الرئیس التنفیذي لطیران ناس بندر المھنا أن الشركة ستطلق قریباً 4 وجھات جدیدة لصیف 2020م. وتتضمن سالزبورغ في النمسا و تیرانا في ألبانیا و صلالة في سلطنة عمان و الغردقة في مصر كرحلات مباشرة ووجهات أخرى من الریاض وجدة والدمام والقصيم.

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