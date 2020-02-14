شاهد .. زفاف وسكن و12 ألف ريال من مواطنين بعسير لعامل بنغالي

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الرياض - علي القحطاني - قام مواطنون في منطقة عسير بالتكفل بتزويج عامل بنغالي من زميلته البنغالية. ونظم المواطنون حفل زفاف لهما، كما خصصوا سكن لهما، وقدموا معونة قدرها 12 ألف ريال. وشهدت مراسم الاحتفال حضور عدد من أهالي المنطقة، حيث قدموا التهاني للزوجين، متمنين لهما حياة سعيدة.

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