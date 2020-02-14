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شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة الطائرة التي تلقاها الملك المؤسس من روزفلت قبل 75 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تلقى المؤسس الراحل الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- طائرة من نوع “دوجلاس دي سي3 داكوتا” من الرئيس الأمريكي “روزفيلت” قبل 75 عاما.
وجاء هدية روزفلت للملك المؤسس بعد اجتماعهما التاريخي بقناة السويس في 14 فبراير 1945 م.
وبحسب الروايات فإن الطائرة كانت تقل الملك عبدالعزيز من “عفيف” إلى “الحوية”، وعندما جاءت الطائرة كان الملك عبدالعزيز في “عفيف” كعادة أثناء سفره من الرياض إلى الحجاز.
وتعود معرفة الناس للطائرة ومشاهدتها أول مرة على أرض المملكة إلى يوم 25 شوال 1364هجريا الموافق 4 أكتوبر 1945م، حينما هبطت طائرة من نوع “دوجلاس دي سي3 داكوتا” في “عفيف.
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