شكرا لمتابعة خبر عن سطو مسلح على صراف حي السلي بالرياض وسرقة مليون ريال (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد حي السلى بالرياض، فجر اليوم الجمعة، واقعة تفجير صراف بالحي وسرقة مبلغ ١،٤٠٠،٠٠٠ مليون ريال منه.

ووثق فيديو أثار التفجير المروعة التي خلفها السارقون بعد تفجير المصرف؛ مما أثار غضب المتابعون مطالبين بتوقيع عقوبة صرامة على من يتعدى على الممتلكات العامة بهذا الشكل.

يذذكر أن هذه أول عملية بالمملكة تتم باستخدام التفجير عن طريق الغاز من أجل فتح خزينة الصراف.