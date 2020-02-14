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زيارة مرتقبة للملك محمد السادس إلي الرياض

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الرياض - علي القحطاني - أكد مصدر مطلع أن الملك محمد السادس سيُجري زيارة عمل إلى المملكة، خلال الأيام المقبلة.

وبحسب ما ذكره المصدر المطلع فإن هذه الزيارة المرتقبة ستتم نهاية شهر شباط/فبراير الجاري أو مطلع الشهر المقبل.

ومن المقرر أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، سيزور المملكة نهاية الأسبوع الجاري، للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد ، لترتيب الزيارة.

وتعتبر زيارة محمد السادس للمملكة في قادم الأيام فرصة ليس فقط لدعم العلاقات الثنائية بين الرباط والرياض، ولكن أيضًا لمزيد من تقريب وجهات نظر البلدين حيال الكثير من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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