شكرا لمتابعة خبر عن حسم الجدل حول تسجيل الزوجة في حساب المواطن حال تغيب الزوج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسم حساب المواطن الجدل بشأن إمكانية تسجيل الزوجة في البرنامج حال تغيب الزوج.

وأوضح حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر:” الغائب هو الغائب عن أهله وانقطعت أخباره و بإمكان الزوجة التسجيل في حال كان الزوج متغيب و لا يتم إضافة الزوج”.

وشدد حساب المواطن:”لابد من إرفاق المستندات المطلوبة “محضر تبليغ” من الشرطة أو “صك شرعي بالغياب أو الفقد” وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة”.