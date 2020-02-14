شكرا لمتابعة خبر عن حسم الجدل حول تسجيل الزوجة في حساب المواطن حال تغيب الزوج والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حسم حساب المواطن الجدل بشأن إمكانية تسجيل الزوجة في البرنامج حال تغيب الزوج.
وأوضح حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر:” الغائب هو الغائب عن أهله وانقطعت أخباره و بإمكان الزوجة التسجيل في حال كان الزوج متغيب و لا يتم إضافة الزوج”.
وشدد حساب المواطن:”لابد من إرفاق المستندات المطلوبة “محضر تبليغ” من الشرطة أو “صك شرعي بالغياب أو الفقد” وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة”.
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