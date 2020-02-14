شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة حاولت فتح باب الطائرة في الجو.. شاهد كيف كانت النهاية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قضت محكمة بريطانية بسجن امرأة تبلغ من العمر 26 عاما لمدة عامين، بعد محاولتها فتح باب الطائرة عندما كانت تحلق في الجو.



وأدينت كلوي هينز، في محكمة تشيلمسفورد كراون، يوم الأربعاء 12 فبراير، بتهديد سلامة الطائرة والاعتداء على أحد أفراد طاقم الرحلة.

قد يهمك ايضاً:

محتال يسرق أكثر من مليون ريال سعودي من داخل صرّاف في حي السلي بالرياض بطريقة لا تخطر على بال إبليس! (فيديو)



شاهد.. مؤذن الحرم المكي ‘‘علي الملا’’ يقطع الأذان فجأة .. وماحدث فاجعة للجميع (فيديو)



امرأة حاولت فتح باب الطائرة في الجو.. شاهد كيف كانت النهاية



حسن نصرالله يفجر مفاجأة مزلزلة: ‘‘ملك الموت‘‘ جاء لأخذ الإذن مني ليقبض روح قاسم سليماني وهكذا كان ردي عليه!



بمناسبة #الفالنتاين .. تعرف على الفوائد ‘‘الحب‘‘ الصحية لجسمك وكيف يطيل عمرك



فتاة سعودية اكتشفت بعد عام ونصف من زواجها أنها تعاشر رجل حتى حملت منه وهو ليس زوجها الحقيقي.. شاهد كيف كانت النهاية



شباب يبيعون أجسادهم للسائحات الأوروبيات والثمن “بخس”.. ومايحدث لهم في الخلوة وسرير النوم لا تتوقعه



الإمارات تغدر بالسعودية وتوجه لها طعنة موجعة في الظهر.. وصحيفة أمريكية تكشف مايجري وراء الكواليس



حفل زفاف يتسبب بأزمة سياسية وصراع دولي بعد نشر صور العريس مع عروسه في هذه الأوضاع.. شاهد ما ظهر فيها؟

أسد يفترس أكبر “ظبي“ في العالم.. هاجمه على قارعة الطريق أمام المارة والنهاية صادمة! (فيديو)

وسيم يوسف يحرج إمام الحرم المكي “عادل الكلباني“ والأخير يوجه له “صفقة حارة“ على الهواء مباشرة (فيديو)



صدام حسين يظهر في “كركوك” ويثير رعب السلطات العراقية وصدور أمر قهري بالقبض عليه.. شاهد كيف نجا في آخر لحظة؟



إمام الحرم المكي ‘‘عادل الكلباني’’ يحرج إعلامية سعودية برد مفاجئ حينما قالت له: أريد التعدد في الأزواج مثل الرجال (فيديو)



Advertisements

وأخيرًا.. فتح وصية “قاسم سليماني“: وصف هذه الدولة بـ“الكلب المسعور“ وفجر مفاجأة بشأن صدام حسين.. شاهد ماورد فيها؟



مذيعة MBC “سهير القيسي“ ممتلئة وتبحث عن الدفئ والحنان.. نظرات غزل وأناقة تفوق الخيال



أسود مفترسة تلفظ أنفاسها الأخيرة بشكل جماعي.. والسبب صادم للجميع (صور)



المطاعم في السعودية تشهد أزمة وحملة مقاطعة غير مسبوقة.. والسبب صادم



بكل جراءة.. مذيعة MBC “لجين عمران“ تعترف: مارست رغبتي لسنوات مع هذا الشخص.. مش عيب ولا حرام كوني أنثى (فيديو)



عروس سعودية تبحث عن أماكن رخيصة لتجهيزات الزواج.. فحدث مالم تتوقعه وفي شهر العسل كانت المفاجأة! (صور)



ثعبان ضخم انقض على ’’تمساح شرس’’ وحينما أوشك على افتراسه كانت الصدمة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب! (فيديو)



أسد مفترس يلتهم “خنزير ضخم“ في أقل من دقيقة.. وحينما أوشك على افتراسه كانت النتيجة صادمة! (فيديو)



أسود مفترسة تتصارع مع البشر والنتيجة صادمة.. (فيديو لأصحاب القلوب القوية)

أسد اقترب من حبيبته ‘‘اللبوة’’ وهي نائمة على ظهرها.. ومارس رغبته أمام الزوار وعندما استيقظت كانت الصدمة! ‘‘فيديو’’



مذيعة MBC “لجين عمران“ تتألق في إطلالة ساحرة وإعلان مفاجئ بمناسبة خطوبة ابنتها الفاتنة جيلان.. شاهد



وفاة عروسين بنفس اللحظة وهما في وضع حميمي داخل غرفة النوم.. والسبب صادم للجميع!





ووقع الحادث على متن طائرة تابعة لشركة "جيت 2" (Jet2)، في يونيو الماضي، والتي كانت متجهة إلى دالامان في تركيا.

وأجبرت الرحلة على العودة إلى المملكة المتحدة عندما حاولت هينز فتح باب الطائرة، ودفع ذلك سلاح الجو الملكي البريطاني إلى إرسال طائرتي "يوروفايتر تايفون" (وهي طائرات قتالية متعددة المهام)، للحاق بالطائرة قبل وقوع كارثة، ومرافقتها إلى "ستانست".

وعانت تشارلي كومبس، إحدى أفراد طاقم الطائرة، من خدوش نتيجة عراك مع هينز لمنعها من فتح الباب، حيث كانت الأخيرة تصرخ قائلة: "سأقتلكم جميعا".

وقال المدعي مايكل كريب إن هينز، التي اعترفت بالذنب في جلسة سابقة، "لم تتذكر حقيقة ما حدث" بسبب حالتها الناتجة عن خلط الكحول بالدواء.

وذكر القاضي تشارلز غراتويك، في الحكم الصادر بحق هينز، أن المسافرين المحاصرين في الطائرة في الجو "من المحتم أن يتعرضوا للضيق والخوف بسبب تصرفات أولئك السكارى ويعرضون حياتهم للخطر"، وتابع: "بالنسبة للبعض سيكون أسوأ كابوس تحقق".

وادعت شركة الطيران أن الحادثة كلفتها 86 ألف جنيه إسترليني (نحو 111 ألف دولار أمريكي).