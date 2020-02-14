شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تهدد أنقرة لأول مرة.. : إذا أسقط أردوغان طائرة روسية فسيُضرب على جميع الجبهات..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحت العنوان أعلاه، كتبت نتاليا ماكاروفا، في "فزغلياد"، حول الثمن الذي سوف تدفعه تركيا إذا تجرأت على إسقاط طائرة روسية فوق سوريا.

قد يهمك ايضاً:

محتال يسرق أكثر من مليون ريال سعودي من داخل صرّاف في حي السلي بالرياض بطريقة لا تخطر على بال إبليس! (فيديو)



شاهد.. مؤذن الحرم المكي ‘‘علي الملا’’ يقطع الأذان فجأة .. وماحدث فاجعة للجميع (فيديو)



امرأة حاولت فتح باب الطائرة في الجو.. شاهد كيف كانت النهاية



حسن نصرالله يفجر مفاجأة مزلزلة: ‘‘ملك الموت‘‘ جاء لأخذ الإذن مني ليقبض روح قاسم سليماني وهكذا كان ردي عليه!



بمناسبة #الفالنتاين .. تعرف على الفوائد ‘‘الحب‘‘ الصحية لجسمك وكيف يطيل عمرك



فتاة سعودية اكتشفت بعد عام ونصف من زواجها أنها تعاشر رجل حتى حملت منه وهو ليس زوجها الحقيقي.. شاهد كيف كانت النهاية



شباب يبيعون أجسادهم للسائحات الأوروبيات والثمن “بخس”.. ومايحدث لهم في الخلوة وسرير النوم لا تتوقعه



الإمارات تغدر بالسعودية وتوجه لها طعنة موجعة في الظهر.. وصحيفة أمريكية تكشف مايجري وراء الكواليس



حفل زفاف يتسبب بأزمة سياسية وصراع دولي بعد نشر صور العريس مع عروسه في هذه الأوضاع.. شاهد ما ظهر فيها؟

أسد يفترس أكبر “ظبي“ في العالم.. هاجمه على قارعة الطريق أمام المارة والنهاية صادمة! (فيديو)

وسيم يوسف يحرج إمام الحرم المكي “عادل الكلباني“ والأخير يوجه له “صفقة حارة“ على الهواء مباشرة (فيديو)



صدام حسين يظهر في “كركوك” ويثير رعب السلطات العراقية وصدور أمر قهري بالقبض عليه.. شاهد كيف نجا في آخر لحظة؟



إمام الحرم المكي ‘‘عادل الكلباني’’ يحرج إعلامية سعودية برد مفاجئ حينما قالت له: أريد التعدد في الأزواج مثل الرجال (فيديو)



Advertisements

وأخيرًا.. فتح وصية “قاسم سليماني“: وصف هذه الدولة بـ“الكلب المسعور“ وفجر مفاجأة بشأن صدام حسين.. شاهد ماورد فيها؟



مذيعة MBC “سهير القيسي“ ممتلئة وتبحث عن الدفئ والحنان.. نظرات غزل وأناقة تفوق الخيال



أسود مفترسة تلفظ أنفاسها الأخيرة بشكل جماعي.. والسبب صادم للجميع (صور)



المطاعم في السعودية تشهد أزمة وحملة مقاطعة غير مسبوقة.. والسبب صادم



بكل جراءة.. مذيعة MBC “لجين عمران“ تعترف: مارست رغبتي لسنوات مع هذا الشخص.. مش عيب ولا حرام كوني أنثى (فيديو)



عروس سعودية تبحث عن أماكن رخيصة لتجهيزات الزواج.. فحدث مالم تتوقعه وفي شهر العسل كانت المفاجأة! (صور)



ثعبان ضخم انقض على ’’تمساح شرس’’ وحينما أوشك على افتراسه كانت الصدمة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب! (فيديو)



أسد مفترس يلتهم “خنزير ضخم“ في أقل من دقيقة.. وحينما أوشك على افتراسه كانت النتيجة صادمة! (فيديو)



أسود مفترسة تتصارع مع البشر والنتيجة صادمة.. (فيديو لأصحاب القلوب القوية)

أسد اقترب من حبيبته ‘‘اللبوة’’ وهي نائمة على ظهرها.. ومارس رغبته أمام الزوار وعندما استيقظت كانت الصدمة! ‘‘فيديو’’



مذيعة MBC “لجين عمران“ تتألق في إطلالة ساحرة وإعلان مفاجئ بمناسبة خطوبة ابنتها الفاتنة جيلان.. شاهد



وفاة عروسين بنفس اللحظة وهما في وضع حميمي داخل غرفة النوم.. والسبب صادم للجميع!





وجاء في المقال: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن "الطائرات التي قصفت المدنيين في إدلب لن تطير بعد اليوم بحرية"، وأضاف أنه لن يتردد في إصدار أمر بضرب الأهداف التي تشكل تهديدا مباشرا لقواته في المنطقة.

وفي الصدد، قال الباحث السياسي غيفورغ ميرزايان لـ"فزغلياد"، معلّقا على توعد أردوغان بإسقاط جميع الطائرات فوق إدلب: "إذا أسقطت تركيا طائرة روسية فوق الأراضي السورية، بزعم أنها يمكن أن تشكل تهديدا للقوات التركية، فإن أحداث العام 2015 ستبدو أشبه بجلدة خفيفة. هذه المرة ستكون هناك ضربة منظمة على جميع الجبهات".

وأضاف: "إذا أسقط الرئيس التركي طائرة حربية أو مروحية سورية، وإذا تم ذلك ردا على ضربة في سوريا، فقد يكون ذلك مفهوما، ويمكن تسوية هذا الوضع، أما إذا باشرت تركيا أعمالا عدوانية منهجية ضد سوريا، فيجب أن لا ننسى أن هناك على أراضي سوريا، وفي عمق القوات السورية، نقاط مراقبة تركية مطوقة وفيها مئات الجنود، وهؤلاء سيصبحون رهائن ولن يحتفي بهم السوريون".

ولاحظ ضيف الصحيفة أن أردوغان في حاجة إلى إقناع شعبه بأنه "لا يستسلم" ويحمي حلفاء تركيا في المنطقة، وقال: "نحن نتفهم ذلك، ومستعدون لقبوله على مستوى الخطاب، ولكن ليس عندما يتحول إلى أعمال حقيقية".

إلى ذلك، فلا يتوقع ميرزايان أن تقدّم الولايات المتحدة أو غيرها من دول الناتو أي مساعدة عسكرية فعالة لأردوغان.