تكلفتها 100 مليون ريال .. “البيئة” تتابع المراحل النهائية لتشغيل أكبر مستشفى للإبل في العالم بالقصيم

تتابع وزارة البيئة والمياه والزراعة، المراحل النهائية من مشروع إنشاء وتشغيل أكبر وأحدث مستشفى للإبل في العالم بالقصيم بتكلفة تتجاوز 100 مليون ريال. واطلع وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان على سير العمل في مشروع المستشفى الخاص بهدف تمكين القطاع الخاص من تقديم الخدمات البيطرية لمربي الإبل، واستدامة قطاع الإبل وتطويره.

وأوضحت الوزارة أن المشروع سيسهم في مشاركة القطاع الخاص في دعم مبادرات الوزارة المتعلقة بالتحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتسهيلا لمربي الإبل للوصول إلى الخدمات البيطرية داخل المملكة. وحثت الوزارة المستثمرين إلى الدخول في مجال تقديم الخدمات البيطرية المتخصصة، مؤكدة أن المجال واعد وأنها ستقدم التسهيلات الممكنة لدعم ترخيص مثل هذه الأنشطة لخدمة قطاع الثروة الحيوانية.