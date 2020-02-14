“طيران ناس”: “تيرانا” و”سالزبورغ” وصلالة والغردقة وجهاتنا الجديدة لصيف 2020

كشف الرئيس التنفيذي لـ”طیران ناس” بندر بن عبدالرحمن المھنا؛ أن الشركة ستطلق قریبًا 4 وجھات جدیدة لصیف 2020م، والتي تتضمّن: “سالزبورغ” في النمسا، و”تیرانا” في ألبانیا،

وصلالة في سلطنة عمان، والغردقة في مصر، كرحلات مباشرة ووجهات أخرى من الریاض وجدة والدمام والقصيم.