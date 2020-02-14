حالات إيقاف “حافز” عن المستفيد وفق التعديلات الجديدة التي أقرها وزير العمل

وافق وزير العمل المهندس أحمد الراجحي على تعديل عدد من المواد في اللائحة التنفيذية لتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل “حافز”، والتي جاء من أبرزها تحديد عدد من الحالات التي يوقف فيها صرف الإعانة للمستفيد. ونصت التعديلات على إيقاف الإعانة فوراً إذا بلغ سن المستفيد (35) سنة، حتى ولو لم يكن قد تم صرف الإعانة له لمدة اثني عشر شهراً، كما يوقف صرف الإعانة للمستفيد إذا رفض عرضين لوظيفتين مناسبتين للعمل خلال مدة صرف الإعانة له.

وتضمنت التعديلات، إيقاف صرف الإعانة للمستفيد في حال عدم حضوره لدى أي من مفوضي صندوق تنمية الموارد البشرية، للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف أو عدم التحاقه بأي دورة تعليمية أو تدريبية طلب منه الصندوق أو مفوض من الصندوق الالتحاق بها أو عدم إتمامها بنجاح. وأقرت التعديلات، إيقاف صرف الإعانة للمستفيد في حال عدم حضوره في المواعيد التي يحددها الصندوق أو أي مفوض من الصندوق للمقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو الجهات الحكومية أو الخاصة، وذلك في حال تكرار تخلف المستفيد عن الحضور لثلاث مرات – متتالية أو متفرقة – خلال مدة صرف الإعانة له دون عذر يقبله الصندوق أو المفوض من الصندوق.