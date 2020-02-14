الزعاق: افتحوا النوافذ والأبواب وقت الظهيرة .. لهذا السبب

نصح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الجمعة، بفتح النوافذ والأبواب وقت الظهيرة، لإخراج أثار الموجة الباردة، التي مرت بها معظم مناطق المملكة خلال الفترة الماضية. وعبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قال الزعاق: “يُستحسن خلال هذه الأيام فتح النوافذ والأبواب وقت الظهيرة؛ لإخراج البرودة المحتبسة داخل المنازل والأبنية”.

وأكد أن آثار الموجة الباردة ما زالت لاصقة على الأشياء، والتهوية تُسّرع خروجها وتجدد الهواء العالق. وفي وقت سابق، أوضح الزعاق أننا نعيش في موسم العقارب الذي يصل عدد أيامه إلى 39 يومًا مر منها 10 أيام تقريبًا. وأشار إلى أن للعقارب 3 موجات؛ مرت الأولى مها (عقرب السم)؛ حيث كان الطقس شديد البرودة ويقتل، وبقيت موجتان؛ هما: موجة الدم التي يُدمي بردُها ولا يقتل، وموجة السم التي تتزامن مع فترة الربيع. وأكد “الزعاق” أنه بانتهاء هذه الموجات الثلاثة ستنتهي موجات البرد، وتبدأ أولى القبلات الوداعية للشتاء.