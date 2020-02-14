“العمل”: إجراءات وعمليات التفتيش مؤتمتة كلياً وهدفها تصحيح المخالفات وتنظيم سوق العمل

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن جميع إجراءات عمليات التفتيش التي تقوم بها الوزارة مؤتمتة كلياً، وأن هدفها تصحيح المخالفات وتنظيم سوق العمل. جاء ذلك رداً على مقطع فيديو تدوول على مواقع التواصل الاجتماعي اشتكى فيه موظف سعودي من الزيارات الميدانية لمفتشي الوزارة. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (الجمعة) إن إجراءات التفتيش تتم بشكل مؤتمت، ومن ضمن ذلك إسناد الزيارات للمتفشين بناء على البلاغات التي ترد للوزارة أو زيارات مجدولة إلكترونياً، مع توفير آلية الاعتراض وتقديم المستندات الداعمة إلكترونياً.

وأضافت أنها تقبل اعتراضات أصحاب العمل على المخالفات التي يثبت فيها صاحب العمل أن الموظف السعودي لم يكن متواجداً لظرف طارئ بعد تقديم المستندات المثبتة لتوظيفه. وكانت الوزارة قد أطلقت عددًا من المبادرات التي تساعد في زيادة الالتزام، ومن ذلك برنامج التقييم الذاتي الذي يمكن المنشأة من معرفة ما عليها من التزامات، وكذلك الإعفاء لنسبة 80% من المخالفة الأولى، ومبادرة حلول تسوية المخالفات بتخفيض قيمة الغرامة بنسبة 70% مقابل التوظيف.