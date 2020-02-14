محافظ عيون الجواء يزور مهرجان شتاء الجواء

قام محافظ عيون الجواء محمد بن عثمان العساف يرافقه رئيس البلدية المهندس نداء بن ماضي الحربي وعدد من الأهالي بزيارة مهرجان «شتاء الجواء» الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة بالتعاون مع المحافظة والبلدية. وزار المحافظ متحف العقيلات المتنقل ثم تجول داخل البلدة التراثية الحاضنة للمهرجان وسوقها القديم وشاهد أهم العروض التراثية، واستمع إلى شرح المشرف على المهرجان رئيس لجنة التنمية الاجتماعية عبدالعزيز المنيع، الذي ذكر أن ما يحويه السوق يبرز عادات وتقاليد الأهالي، واطلع المحافظ على أركان المهرجان ومعروضاته المختلفة وشاهد جناح الأسر المنتجة وإبداعاتها في التنويع الذي كسب رضى الزوار والضيوف وفي نهاية الزيارة قدّم محافظ عيون الجواء شكره العميق للجنة التنمية الاجتماعية والبلدية ونادي الحي وشركة دواجن الوطنية على جهودهم المثمرة ومساهمتهم في إنجاح مهرجان «شتاء الجواء»، مبديًا إعجابه بما شاهده، ومؤكدًا أن مما زاد جمال فعاليته وجوده في مكان يحكي عبق الماضي.



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