السعودية اليوم / الإمارات تعلن عن شفاء حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا



أبوظبي 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم عن شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا المستجد ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الإمارات ليصل بذلك عدد الحالات التي تم الإعلان عن شفائها إلى 3 حالات من إجمالي 8 حالات مسجلة.

وقالت الوزارة بحسب وكالة الأنباء الإماراتية إن الحالتين الجديدتين اللتين تم شفاؤهما هما لمواطنين صينيين الأول يبلغ من العمر "41 "عاما وابنه " "8 سنوات".

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21:10ت م

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