السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل فلسطينيًا من كفر راعي جنوب جنين



جنين 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شابًا فلسطينيًا من كفر راعي جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية في جنين بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ثائر عصام يعاقبة، من بلدة كفر راعي بعد اقتحامها ومداهمة منزل ذويه.

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18:27ت م

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