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فيصل بن فرحان يلتقي رئيس المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات

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2020-02-14

فيصل بن فرحان يلتقي رئيس المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات

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متابعات الخليج 365 – واس 

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته بمدينة ميونخ اليوم، الرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات روبرت مالي، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.
وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، إضافة لاستعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وجهود المملكة حيالها.

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