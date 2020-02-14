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شكرا لقرائتكم إنقاذ طفل من الغرق بشاطئ الواجهة في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
2020-02-14
متابعات الخليج 365 - عسير تمكن حرس الحدود بقطاع القحمة، التابع لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، اليوم الجمعة، من إنقاذ طفل من الغرق بشاطئ الواجهة البحرية بالحريضة. وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، الرائد خالد بن عالي المطيري، أن منقذ حرس الحدود على الشاطئ في حدود مسؤولية مركز الحريضة شاهد طفلًا يبلغ من العمر ثماني سنوات يتعرض للغرق في إحدى المناطق المخصصة للسباحة، وجرى على الفور إنقاذه وإجراء الإسعافات الأولية له، ومن ثم نقله إلى مستشفى القحمة العام بواسطة سيارة إسعاف حرس الحدود، مؤكدًا أن حالته الصحية جيدة.وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة.
إنقاذ طفل من الغرق بشاطئ الواجهة في عسير
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