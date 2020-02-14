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محمد بن مسعود - الدمام - قدم خالد الغنام لاعب خط وسط فريق النصر، التهنئة لجماهير النصر بعد الفوز على الشباب 4-2، في الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال: "أشكر "فيتوريا" على منحه لي هذه الفرصة".
وأضاف: الحمد لله على الفوز، ونعد الجماهير بمستويات أفضل.
وعن تعليمات فيتوريا له قبل نزوله؛ قال: "طلب مني دعم الهجوم؛ حيث وقتها كنا متأخرين".
وعن الهدف قال: "شعور جميل التسجيل من أول مباراة لك في الدوري".
من جانبه قال بيتروس لاعب خط وسط النصر: "خضنا مباراة صعبة، الفريقان حصل لهما أوقات جيدة وسيئة طلية المباراة، لكن في النهاية حصلنا على ما نريد دون أن نتحجّج ودون حديث".
وأضاف: نحن نلعب في دوري كبير ونحترم جميع الفرق، ونطالب الجميع باحترامنا.دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الشباب النصر الدوري السعودي للمحترفين
14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441 09:11 PMالغنام: شعور التسجيل "جميل".. وبيتروس: فزنا دون احتجاجات
تصوير: ماجد البقمي
قدم خالد الغنام لاعب خط وسط فريق النصر، التهنئة لجماهير النصر بعد الفوز على الشباب 4-2، في الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال: "أشكر "فيتوريا" على منحه لي هذه الفرصة".
وأضاف: الحمد لله على الفوز، ونعد الجماهير بمستويات أفضل.
وعن تعليمات فيتوريا له قبل نزوله؛ قال: "طلب مني دعم الهجوم؛ حيث وقتها كنا متأخرين".
وعن الهدف قال: "شعور جميل التسجيل من أول مباراة لك في الدوري".
من جانبه قال بيتروس لاعب خط وسط النصر: "خضنا مباراة صعبة، الفريقان حصل لهما أوقات جيدة وسيئة طلية المباراة، لكن في النهاية حصلنا على ما نريد دون أن نتحجّج ودون حديث".
وأضاف: نحن نلعب في دوري كبير ونحترم جميع الفرق، ونطالب الجميع باحترامنا.
، الغنام: شعور التسجيل "جميل".. وبيتروس: فزنا دون احتجاجات ،
المصدر : الخليج 365
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