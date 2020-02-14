، اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، في بيان مشترك عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص أجنبي.
وبحسب ما ذكرته الـ"بي بي سي" فقد أشار البيان إلى أن التحاليل المعملية للحالة المشتبه بها جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، لكن "دون ظهور أي أعراض مرضية".
ولم يتضح من البيان جنسية الحالة المصابة أو نوعها (رجل أم امرأة)، ومتى دخلت البلاد، والمنطقة التي تقطن فيها.
ونقلت السلطات الصحية في مصر المريض بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحياً مشيرة إلى أن حالة الشخص المصاب "مستقرة تمامًا" في الوقت الراهن.فيروس كورونا الجديد مصر
اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في مصرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-14
كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، في بيان مشترك عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص أجنبي.
وبحسب ما ذكرته الـ"بي بي سي" فقد أشار البيان إلى أن التحاليل المعملية للحالة المشتبه بها جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، لكن "دون ظهور أي أعراض مرضية".
ولم يتضح من البيان جنسية الحالة المصابة أو نوعها (رجل أم امرأة)، ومتى دخلت البلاد، والمنطقة التي تقطن فيها.
ونقلت السلطات الصحية في مصر المريض بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحياً مشيرة إلى أن حالة الشخص المصاب "مستقرة تمامًا" في الوقت الراهن.
14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
08:46 PM
14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
09:15 PM
لشخص أجنبي دون تحديد جنسيته ولا متى دخل البلاد
كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، في بيان مشترك عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص أجنبي.
وبحسب ما ذكرته الـ"بي بي سي" فقد أشار البيان إلى أن التحاليل المعملية للحالة المشتبه بها جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، لكن "دون ظهور أي أعراض مرضية".
ولم يتضح من البيان جنسية الحالة المصابة أو نوعها (رجل أم امرأة)، ومتى دخلت البلاد، والمنطقة التي تقطن فيها.
ونقلت السلطات الصحية في مصر المريض بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحياً مشيرة إلى أن حالة الشخص المصاب "مستقرة تمامًا" في الوقت الراهن.
، اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.